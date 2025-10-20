Nonnina si schianta con l’auto sulla Provinciale: salvata dai vigili del fuoco

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

CAIAZZO – Un’automobile ha urtato la barriera di sicurezza lungo la strada Provinciale 39, nel tratto compreso nel comune di Caiazzo. A bordo del veicolo una donna di 89 anni, rimasta incastrata nell’abitacolo dopo l’impatto.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per liberare l’anziana autista. La donna, per fortuna, non ha riportato ferite gravi ed è stata dichiarata in condizioni buone dopo le prime verifiche.

I soccorsi si sono svolti senza intoppi e la viabilità è stata ripristinata in breve tempo.