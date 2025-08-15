NOSTRO ERRORE E RETTIFICA. Il dottor Massimo Rossi non è mai stato colpito dalla febbre della zanzara killer

La notizia sbagliata pubblicata mercoledì 13 agosto

CASERTA (g.g.) :Mercoledì sera, per uno spiacevolissimo equivoco, derivato dalla informazione ricevuta da una terza persona, da noi erroneamente considerata fonte affidabile, questo giornale ha pubblicato la notizia, rivelatasi poi priva di ogni fondamento, della positività del dottor Massimo Rossi, professionista molto conosciuto e apprezzato nella città capoluogo e nel resto della provincia, alla febbre West Nile, ormai conosciuta nelle ricostruzioni giornalistiche come “zsnzara killer”. Ci assumiamo la piena responsabilità dell’errore compiuto. Ce ne scusiamo con il dottor Massimo Rossi e con i nostri lettori