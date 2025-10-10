Nota azienda zootecnica “assediata” dai carabinieri

Sotto la lente d’ingrandimento dei militari lo sversamento abusivo dei rifiuti e le autorizzazioni sanitarie

SANTA MARIA LA FOSSA – Mattinata di controlli straordinari nel comparto zootecnico a Santa Maria la Fossa, nel casertano, dove i Carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, insieme ai militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS), del Nucleo Operativo Ecologico (NOE) e al personale dell’ASL di Caserta, hanno effettuato un’ispezione presso un’azienda zootecnica del luogo.

L’intervento, mirato a verificare il rispetto delle normative sanitarie e ambientali, ha portato a risultati significativi. Al termine degli accertamenti, i carabinieri hanno infatti disposto il blocco sanitario dell’intera azienda, rilevando violazioni relative agli obblighi degli operatori del settore e alle condizioni strutturali dei locali destinati alla stabulazione degli animali.

Durante il controllo è stata inoltre individuata un’area di circa 60 metri quadrati dove erano stati abbandonati rifiuti speciali non pericolosi. L’area è stata posta sotto sequestro, mentre il titolare dell’impresa, un 38enne del posto, è stato denunciato in stato di libertà con l’accusa di abbandono incontrollato di rifiuti.

L’Autorità Giudiziaria è stata prontamente informata dell’esito dell’operazione.

L’attività dei Carabinieri si inserisce in un quadro più ampio di vigilanza sul territorio, volto a contrastare le irregolarità nel settore agroalimentare e a preservare la salute pubblica.