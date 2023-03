Notissimo professionista di S.Maria C.V. tenta di uccidersi. Salvato da sua nipote a cui aveva scritto una lettera d’addio

Si tratta di una persona che conosciamo molto bene e al quale siamo vicinissimi: coraggio, l’intelligenza e la sensibilità che ti connotano devono ridiventare strumenti di vita

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Quando questa persona si riprenderà e ritroverà il filo della sua vita, amerà sua nipote ancor di più di quanto non l’abbia amata fino a stasera, al punto da scriverle una lettera d’addio con cui anticipava la volontà di mettere fine alla propria esistenza. E’ stata proprio la prontezza di spirito di questa nipote a salvargli la vita

La ragazza ha allertato immediatamente i soccorsi e così medico e infermieri del118 sono piombati nella sua casa e lo hanno salvato mentre stava soffocandosi con un sacchetto di plastica e con l’ausilio di una corda.

Immediata

la corsa e il ricovero in ospedale.

Concedeteci un brevissimo pensiero personale: si tratta di una persona che conosciamo bene, di rara educazione e di non comune sensibilità. Gli auguriamo di ritrovare presto le forze, soprattutto quella che gli consenta di superare i problemi che lo hanno indotto a ritenere che non valesse più la pena di vivere. E invece, vale sempre la pena. Quella lettera d’amore scritta alla nipote, è un segno di vita che gli ha salvato la vita. Forza, speriamo di rivederti presto in piena forma