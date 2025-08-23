Noto bar con piscina del litorale casertano senza autorizzazioni: CHIUSO

CASTEL VOLTURNO – Bloccate con effetto immediato la piscina e il bar del Nereo Luxury Club, all’interno del Parco Valentina a Castel Volturno. Si tratta del terzo provvedimento ai danni della struttura nel giro di pochi mesi.

La decisione è seguito di un precedente un controllo effettuato dalla polizia municipale insieme ai tecnici del Comune, che hanno trovato diverse irregolarità nella struttura. In particolare, è emerso che l’edificio non rispetta le norme previste per essere usato come piscina e locale per servire cibo e bevande. Gli spazi interni sono stati modificati rispetto al progetto originale e la documentazione presentata dalla gestione non è più valida. Per questo motivo il Comune ha ordinato la chiusura immediata e l’interruzione di qualsiasi attività, sottolineando che i locali non sono agibili.

Come detto, la titolare dell’associazione che gestisce l’impianto, l’Asd Pineta Mare Piscina, aveva già ricevuto provvedimenti simili nei mesi scorsi, ma le attività erano riprese. Ora però è stato disposto un altro.