Notte di follia a S. MARIA C.V. Spara al suocero ma colpisce la fidanzata

Emergono nuovi dettagli su quanto accaduto ieri sera in un condominio di via Aldo Moro

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Emergono dettagli sul ferimento, da arma da fuoco, avvenuto ieri sera ai danni di una giovane, 20 anni circa, di Santa Maria Capua Vetere. Erano da poco passate le 23 di ieri quando al parco “Quadrifoglio” in via Aldo Moro un’accesa discussione tra un uomo, padre della giovane ferita, e suo genero, fidanzato della donna, ha rischiato di trasformarsi in tragedia. I due, entrambi con precedenti di polizia, hanno iniziato a discutere.

Il giovane accecato dall’ira ha esploso 7 colpi di arma da fuoco dalla finestra del proprio appartamento in direzione del suocero colpendo però la fidanzata alla testa, fortunatamente di striscio ma comunque trasportata, dai sanitari del 118, all’ospedale di Caserta e affidata alle cure dei medici.

Sul posto si sono portati i carabinieri della locale Compagnia sulle tracce del giovane. Fatta irruzione nell’appartamento di quest’ultimo, con l’ausilio di una squadra dei vigili del fuoco proveniente dal Comando Provinciale di Caserta, del giovane non c’era traccia. Solo nella notte lo stesso si è consegnato presso la compagnia carabinieri dove alla presenza del suo avvocato ha reso spontanee dichiarazione su quanto accaduto.