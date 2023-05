Notte di follia a S. MARIA C.V. Spara dal balcone e ferisce giovane donna: arrestato 22enne

.

SANTA MARIA CAPUA VETERE – (gv) Stasera è stato tradotto in carcere Francesco N. 22 anni per tentato omicidio . Il giovane, già noto alle forze, è l’autore del litigio e della sparatoria avvenuta ieri notte nel parco Quadrifoglio a pochi passi dell’Anfiteatro Campano. Il ragazzo, con precedenti di polizia, in preda a vera follia ha sparato 7 colpi di arma da fuoco, detenuta illegalmente, dalla finestra del proprio appartamento in direzione F. I. ed ha ferito la figlia alla testa di 20 anni per fortuna non in maniera grave. Questo è solo l’ultimo episodio criminale successo in città. Una città in preda ad atti delinquenziali di bande criminali che stanno creando davvero malcontento tra i residenti. Commercianti onesti che hanno ricevuto 4 furti in poche settimane. Giovani che spacciano nella movida come se vendessero caramelle. L’altro giorno nei pressi di un noto centro commerciale nei pressi uscita autostrada, tre persone sono state responsabili di una rapina ai danni di una nota commerciante. Dopo aver finto di chiedere un’informazione le hanno preso la borsa in auto e per finire ci sono giovani esaltati figli di noti pregiudicati che seminano panico nelle piazze per dettare loro leggi criminali, picchiano loro coetanei per futili motivi. Tutti i residenti chiedono per tutto ciò più presenze di forze dell’ordine