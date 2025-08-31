Notte di paura: minicar si ribalta, ferite due adolescenti. Una è la figlia di un noto cantante

Al confine con Marcianise

CAPODRISE – Una tranquilla notte di fine estate si è trasformata in dramma a Capodrise, dove due ragazze sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto intorno all’una di notte, lungo via Giannini, strada al confine con Marcianise.

Secondo le prime informazioni, il veicolo coinvolto è una minicar. Per ragioni ancora da chiarire, la vettura avrebbe improvvisamente perso aderenza, terminando la corsa contro un ostacolo a bordo strada. L’impatto è stato violento.

A rimanere maggiormente ferita è stata una quindicenne del posto, che sarebbe stata catapultata fuori dal veicolo al momento dello schianto. I sanitari del 118, giunti sul luogo pochi minuti dopo l’allarme, le hanno prestato le prime cure per poi trasportarla in codice rosso all’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta. Le sue condizioni sono gravi ma stabili, ed è tuttora sotto stretta osservazione.

A bordo c’era anche un’altra ragazza di 14 anni, figlia di un noto volto della scena musicale locale. Nonostante abbia riportato diverse contusioni, ha rifiutato il ricovero, preferendo tornare a casa con i genitori.

I carabinieri sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e raccogliere testimonianze utili alla ricostruzione dell’accaduto.