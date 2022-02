NOTTE DI TERRORE. Ladri sequestrano famiglia e svaligiano un’abitazione

MACERATA CAMPANIA – Notte di terrore per un professionista di Macerata Campania e per la sua famiglia. Una banda di malviventi ha fatto irruzione nella loro abitazione in via Elena portando via oro, soldi, portafogli con carte di credito e tutto quello che c’era di valore all’interno della casa.

Per mettere a segno il colpo in tutta tranquillità hanno chiuso la famiglia in una stanza della casa per poi trasferirsi nella taverna rubando le ultime cose prima di far perdere le loro tracce e di darsi alla fuga.