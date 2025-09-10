Notte di violenza in Viale Kennedy: 40enne pestato, cranio e denti spaccati

10 Settembre 2025 - 11:34

L’uomo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Caserta per ulteriori accertamenti e cure specialistiche

VITULAZIO – Aggressione shock nella notte in Viale Kennedy nei pressi di un bar della zona. Erano da poco passate le 3:40 quando un uomo del posto, un 40enne, è stato brutalmente colpito all’esterno di un bar. Le circostanze dell’episodio restano ancora da chiarire.

La vittima ha riportato un trauma cranico e la frattura di numerosi denti. Subito allertati i soccorsi, l’uomo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Caserta per ulteriori accertamenti e cure specialistiche.

Sull’episodio indagano i carabinieri, al lavoro per ricostruire la dinamica dell’aggressione e risalire ai responsabili del brutale pestaggio.

