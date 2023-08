Oggi i funerali dell’ex dipendente comunale che si è tolto la vita. Ha lasciato un biglietto

Trovato nel giardino di casa sua, impiccato a un arancio

LUSCIANO (Lidia e Christian de Angelis) – Lacrime e dolore ai funerali di Luciano Frizzante, 72 anni. Stamani alle 11 si sono celebrati presso la Parrocchia Santa Maria Assunta i funerali dello stimato e apprezzato ex dipendente comunale, che ieri intorno all’ora di pranzo si è tolto la vita, impiccandosi ad un albero di arance nel suo giardino.

L’autopsia non è stata eseguita, poiché l’uomo ha lasciato un bigliettino di addio dove spiegava le ragioni del suo gesto. Si è trattato, dunque, di un gesto volontario, come accertato dai militari intervenuti sul posto.

La salma pertanto è stata liberata per i funerali di stamani. Alla cerimonia funebre in tanti per l’ultimo saluto all’amico gentile ed onesto, che se ne è andato in silenzio.