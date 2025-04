OMICIDIO VASSALLO. La Cassazione annulla con rinvio l’arresto del colonnello Fabio Cagnazzo e Lazzaro Cioffi. Ecco fino a quando rimarranno in carcere

Accolte le tesi degli avvocati difensori, tra cui quelle del legale aversano Franco Liguori. Ora la, palla passa di nuovo….

CASERTA – Dopo tante brutte notizie, un primo evento positivo attraversa la vita del Colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo, recluso con l’accusa di omicidio in concorso con altri dell’ex sindaco di Pollica Angelo Vassallo: la Corte di Cassazione ha, Infatti, accolto il ricorso presentato dai suoi avvocati difensori e ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere rinviandola al di nuovo alla Tribunale del riesame di Salerno ovviamente ad una sezione diversa da quella che ha respinto a suo tempo la prima istanza, lo stesso ricorso presentato dai difensori.

Stesso provvedimento anche per il l’ex brigadiere dei carabinieri, il maddalonese Lazzaro Cioffi, difeso dall’avvocato Franco Liguori, e per l’imprenditore Giuseppe Cipriano.

I tre, però, rimangono, per il momento, in carcere perché l’annullamento con rinvio comporta una ridiscussione in tribunale del riesame che dovrà tenere conto dei rilievi posti dalla Corte di Cassazione in sede di annullanmento.

Solo a quel punto e in caso di revoca anche da parte del Tribunale del riesame, gli indagati potranno uscire dal carcere.

Il quarto uomo dell’omicidio, ossia Romolo Ridosso, non ha presentato, invece, ricorso alla Corte di Cassazione e quindi, per il momento, resta a, sua volta in carcere in funzione solo dei termini previsti dalla legge della carcerazione cautelare o preventiva che dirsi voglia.