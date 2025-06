Open Fireball Napoli: il casertano Fabrizio Osti firma il bis nel singolare e nel doppio

Oltre 150 iscritti nel singolare e 40 coppie nei tornei di doppio hanno caratterizzato l’Open del Fireball Napoli, Gran Prix Vivarade.

CASERTA (Pietro De Biasio) – La terra rossa del «Fireball» si conferma ancora una volta crocevia di talenti e ambizioni, con oltre 150 atleti impegnati nel tabellone Open di singolare e ben 40 coppie al via nei doppi per l’Open «Gran Prix Vivarade». A mettere il sigillo sull’edizione 2025 è stato Fabrizio Osti, classificato 2.4, che ha dominato il torneo maschile centrando una prestigiosa doppietta: successo nel singolare e trionfo nel doppio, in coppia con lo stesso avversario della finale individuale, Domenico Cocco.

Nel tabellone maschile, il tennista casertano, testa di serie numero uno, ha mostrato solidità e brillantezza per tutto il percorso, imponendosi in finale su Domenico Cocco con un netto 6-3 6-1. In semifinale aveva lasciato appena tre giochi a Raffaele Barba (2.5), mentre Cocco, dall’altra parte, aveva avuto la meglio su Antonio Rucco (2.4) con un convincente 6-3 6-2.

Finalisti nel singolare, Osti e Cocco hanno poi fatto squadra nel doppio, confermando l’ottimo feeling anche da compagni di gioco. In finale hanno superato con autorevolezza il duo composto da Filippo Sbriglia e Ciro Peluso: 7-5 6-4 lo score che ha consegnato loro il titolo. Un risultato che proietta il giovane tesserato per il Tennis Ercole di Caserta al centro della scena. Attualmente è impegnato con il TC Napoli in Serie B2, il giocatore casertano domenica si giocherà l’accesso diretto alla Serie B1: un traguardo importante, da raggiungere con il doppio impegno in singolare e doppio.

Non è un caso che Osti sia da tempo considerato uno dei prospetti più interessanti del tennis campano: vanta un punto ATP e occupa la posizione n° 1114 del ranking mondiale, ma soprattutto è cresciuto tennisticamente al circolo Ercole del presidente Benedetto Petriccione, dove si allena da ben 16 anni. Soddisfazione palpabile in tutto lo staff tecnico che lo accompagna nel suo percorso: in prima linea il coach Pietro Martellotta, affiancato dal preparatore atletico Domenico Pascarella e dai collaboratori Giacomo De Vita (IS2), Cristiano Petrungaro (IS1) e Vincenzo Nasciano (IS1). Un team coeso che ha costruito nel tempo un’atleta completo, oggi pronto a raccogliere i frutti del lavoro.