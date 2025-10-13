Operaio ucciso dalla caduta dal solaio. Il collega si salva, ma muore dopo le dimissioni. Il mistero della mancata diagnosi

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Si è aperta venerdì mattina con una prima udienza preliminare davanti al GUP dott.ssa Vecchiarelli il processo per la morte di due operai, Pasquale Cosenza e Vincenzo Reale, precipitati da un solaio durante l’installazione di pannelli fotovoltaici su un capannone di proprietà della Nova Hera srl a Pastorano. Pasquale Cosenza è deceduto pochi giorni dopo l’incidente del 9 giugno 2023, mentre Vincenzo Reale è sopravvissuto solo un mese, morendo il 5 luglio per complicanze mediche.

L’udienza, dedicata all’esame di questioni preliminari, si è conclusa con il rinvio al novembre prossimo per lo scioglimento di una riserva. I difensori delle parti, tra cui l’avvocato Giovanni Palmiero che assiste i figli minorenni di Vincenzo Reale, hanno partecipato all’udienza.

La Procura di Santa Maria Capua Vetere, rappresentata dal sostituto procuratore dott.ssa Luisa Turco, ha chiesto il rinvio a giudizio per tre persone fisiche e tre società. Per il fatto in cantiere sono imputati Matrona Morrone, legale rappresentante di Sama srl e M.T.P. Immobiliare srl; Salvatore D’Amico, responsabile tecnico delle stesse società; e Anna Caterina Salvatore, legale rappresentante della società committente Nova Hera srl. A loro carico il Pubblico Ministero contesta, in cooperazione colposa, i reati di omicidio colposo e lesioni gravi colpose, aggravati dalla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Le accuse specifiche riguardano la mancata verifica della resistenza del solaio, l’omessa redazione del piano operativo di sicurezza e la violazione degli obblighi di coordinamento tra committente e appaltatore. Un ulteriore capo d’imputazione, per omicidio colposo, riguarda il medico curante Angelo Formichella, accusato di non aver diagnosticato e curato una pielonefrite insorta in Vincenzo Reale dopo le dimissioni ospedaliere, omissione che avrebbe causato il decesso per shock settico.