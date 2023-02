ORDINE DEGLI AVVOCATI. Finiti gli “scherzetti”, Angela Del Vecchio vince e sarà presidente. TUTTE LE PREFERENZE

CASERTA (g.g.) – Glielo hanno impedito con ogni mezzo e negli anni questa modalità delle vecchie guardie dell’Ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere, ha finito per creare in noi un sentire doveroso di difesa di Angela Del Vecchio, che piaccia o no – e noi qualche perplessità ancora la nutriamo nei suoi confronti – può contare su un consenso ampiamente maggioritario nell’assemblea degli iscritti. Alterare i principi e le certezze, quand’anche difettose della democrazia, merita il riscontro dello schierarsi sempre e comune in difesa di questi principi. Di qui la nostra decisione di sostenere le ragioni della Del Vecchio, che sono state e sono quelle dell’equità democratica. Pochi minuti fa sono stati pubblicati i dati ufficiali della lista che ha vinto chiaramente le elezioni del nuovo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. La più votata, come spesso è capitato anche in passato, proprio Angel Del Vecchio, che stavolta, in occasione della seduta di insediamenti del nuovo Consiglio, sarà eletta presidente, essendosi esaurito il kit degli espedienti impeditori. Battuta la lista capeggiata dall’ex presidente Domenico Buco.

