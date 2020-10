ORE 19.05. ULTIMORA. Ecco qua che ritorna Gringo! De Luca ordina, l’assessora Fortini si genuflette e chiude le scuole della Campania per due settimane

CASERTA – (g.g.) Ovviamente De Luca è andato in fibrillazione e deve fare qualcosa per la quale si parli di lui questa sera. Come abbiamo appena scritto, esiste una media del 90% di asintomatici in rapporto al numero record di nuovi positivi che si sta sviluppando in questi giorni in Campania.

A nostro avviso, non esisteva alcuna necessità per decidere della chiusura delle scuole campane per quanto riguarda le lezioni in presenza che da domani e per due settimane ritorneranno ad essere impartite a domicilio. L’unica cosa che può giustificare un provvedimento del genere è quella delle tensioni enormi che si stanno sviluppando tra genitori, docenti e dirigenti scolastici. Tensioni che, vai dimmi qualche giorno avete scritto alla ministro dell’istruzione amministra il ministro giustamente la ministraeffettivamente, non permettono una corretta applicazione delle giuste dosi di attenzione e di concentrazione per professori e alunni.

Fino a qualche giorno la ministra dell’Istruzione, la pentastellata Lucia Azzolina, aveva escluso il ritorno alle lezioni da casa. Ora, non si capisce bene se questo provvedimento annunciato ufficialmente dall’assessora regionale alla Scuola, Lucia Fortini, prenderà corpo attraverso un’ordinanza del governatore della Campania. E non sappiamo neppure se questa decisione, collegata ai 1.127 positivi di oggi e al fatto che quando una fa lo smargiasso, dichiarando la chiusura delle scuole dopo “i mille positivi” qualcosa devi fare, perché altrimenti ti potrebbero spernacchiare e si potrebbe notare che, dietro alle chiacchiere e al distintivo, c’è una pessima gestione amministrativa.

Aggiungiamo che in questi minuti, è stato registrato un nuovo caso di contagio nelle le scuole di Caserta: uno alla scuola primaria Dante e l’altro al Giannone, all’interno della scuola media.