ORE 19,03. LIVE BAIA DOMIZIA. Incubo fuoco. Piromani scatenati. Ecco dove hanno agito ancora pochi minuti fa. Ma un elicottero delle forze dell’ordine, no?

Minuto per minuto vi stiamo raccontando il pomeriggio più brutto della storia della nota località balneare del litorale casertano che ha gettato nel panico migliaia di vacanzieri.

BAIA DOMIZIA (CELLOLE) g. g – Continua infaticabile l’opera di spegnimento delle fiamme da parte dei Vigili del Fuoco Accorsi da Caserta e da ogni dove con tanti rinforzi. Purtroppo Baia Domizia brucia ancora E i focolai sono tanti i vigili del fuoco Accorsi da ogni dove da Caserta ma anche da altri luoghi della Campania sono attivi gli ultimi focolai e si sono attivati a Carano e nell’area che suddivide il parco Si dalla statale Domiziana. Questo dimostra a questo in maniera inconfutabile che c’è stata un’opera organizzata da parte di piromani e ben addestrati che si sono mossi sui vari fronti degli incentivi a riguardo risulta strano che le forze dell’ordine non abbiano utilizzato degli elicotteri per perlustrare dall’alto tutta quanta la zona