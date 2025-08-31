OSPEDALE CASERTA. L’operazione va male e paziente becca risarcimento da migliaia di euro
31 Agosto 2025 - 11:40
CASERTA – L’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta ha raggiunto un accordo per chiudere una controversia legale con un paziente, a seguito a un’operazione chirurgica effettuata nel settembre 2018.
Il signor A.C. aveva avviato una procedura legale chiedendo un risarcimento per danni subiti. Dopo un percorso tecnico-giuridico che ha incluso una consulenza di ufficio, l’azienda ospedaliera, su parere del suo comitato di valutazione e in accordo con la compagnia assicurativa, ha accettato una proposta di conciliazione.
Saranno quindi corrisposti oltre 16.300 euro al paziente come indennizzo e più di 3.000 euro per le spese legali del suo avvocato. L’ospedale pagherà inoltre i compensi residuali ai due periti nominati dal tribunale.
L’importo complessivo riconosciuto ammonta a 22.618,51 euro, che saranno prelevati da un fondo aziendale dedicato alla copertura dei rischi.