OSPEDALE CASERTA. L’operazione va male e paziente becca risarcimento da migliaia di euro

CASERTA – L’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta ha raggiunto un accordo per chiudere una controversia legale con un paziente, a seguito a un’operazione chirurgica effettuata nel settembre 2018.

Il signor A.C. aveva avviato una procedura legale chiedendo un risarcimento per danni subiti. Dopo un percorso tecnico-giuridico che ha incluso una consulenza di ufficio, l’azienda ospedaliera, su parere del suo comitato di valutazione e in accordo con la compagnia assicurativa, ha accettato una proposta di conciliazione.

Saranno quindi corrisposti oltre 16.300 euro al paziente come indennizzo e più di 3.000 euro per le spese legali del suo avvocato. L’ospedale pagherà inoltre i compensi residuali ai due periti nominati dal tribunale.

L’importo complessivo riconosciuto ammonta a 22.618,51 euro, che saranno prelevati da un fondo aziendale dedicato alla copertura dei rischi.