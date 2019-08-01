OSPEDALE DI CASERTA. Ecco l’elenco degli ultimi 60 nomi di persone che hanno fatto le analisi gratis grazie ad infermieri e medici amici

1 Agosto 2019 - 16:38

CASERTA – Chiudiamo qui la carrellata sui nomi delle persone che hanno usufruito di analisi gratuite in ospedale, eseguite senza pagare il ticket, a titolo di “piaceri”, com’è riportato nell’ordinanza che ha svelato ciò che accadeva nel laboratorio analisi del reparto Patologia Clinica del nosocomio Sant’Anna e San Sebastiano. Noi continueremo a scrivere il nostro focus su questa indagine, nel frattempo vi lasciamo qui sotto l’elenco completo degli ultimi 60 nomi, riproponendo, per avere un quadro dettagliato, i tre link agli articoli da noi dedicati alla stessa tematica.

 

CLICCA QUI PER IL PRIMO ELENCO

CLICCA QUI PER IL SECONDO ELENCO

CLICCA QUI PER IL TERZO ELENCO

QUI SOTTO L’ELENCO CON GLI ULTIMI 60 NOMI DI PAZIENTI

LOGO intestazione Ospedale SETTORE ove sono stati rinvenuti DATA REFERTO   COGNOME              NOME                                               ANALISI NOTE CORRISPONDENZA CON DATABASE ESAMI CED
NO STANZA NUMERO 4 UROLOGIA 27/03/2017 FRANCAVILLA EDU AHBE ID 22326
05/04/2017 VINCIGUERRA EMANUELA HBSAG, AHCV ID 22665 SI
11/04/2017 MECCARIELLO BIA HIV
29/04/2017 MARINELLI CARME HBSAG, AHCV, AHBC, AHBS ID 23324
20/05/2017 DE ROSA DOMENICO HBSAG, AHCV, AHBC, AHBS ID 24210
25/05/2017 DI CARLUCCIO G HBSAG, AHCV ID 24427
17/03/2017 FERRANTE LAURA HBSAG, AHCV ID 21693
27/02/2017 BERNARDINO ILAR HBSAG, AHCV, HBSAG ID 21016
LOGO SETTORE ove sono stati rinvenuti DATA REFERTO   COGNOME  NOME                                               ANALISI NOTE CORRISPONDENZA CON DATABASE ESAMI CED
NO STANZA VIROLOGIA 08/01/2016 PEZZELLA FRANCO FOSFATASI ALCALINA, ACIDO URICO, TRIGLICERIDI, COLESTEROLO, BILIRUBINA TOTALE ED ALTRO ID OP
31/05/2016 PEZZELLA GIANLUCA GLOBULI BIANCHI E ROSSI, AMOGLOBINA, EMATOCRITO, NEUTROFILI, LINFOCITI NR LAVORO 012-01
03/11/2016 PEZZELLA ANGELO GLOBULI BIANCHI E ROSSI, AMOGLOBINA, EMATOCRITO, NEUTROFILI, LINFOCITI NR LAVORO 016-05  

 

 

08/01/2016 PEZZELLA FRANCO GLOBULI BIANCHI E ROSSI, AMOGLOBINA, EMATOCRITO, NEUTROFILI, LINFOCITI SID 8-07
SI 03/02/2017 SIBILLO COLOMBA IGE TOTALI

 

LOGO SETTORE ove sono stati rinvenuti DATA REFERTO   COGNOME      NOME                                              ANALISI NOTE CORRISPONDENZA CON DATABASE ESAMI CED
NO STANZA COORDINATORE 19/05/2017 FERRARA NICOLE HBSAG, AHCV, HIV ID 24150
SI 23/05/2017 CALABRIA MICHELE GLICEMIA, CK, AST/GOT, ALT/GPT N 00058-1

 

LOGO SETTORE ove sono stati rinvenuti DATA REFERTO   COGNOME              NOME                                              ANALISI NOTE CORRISPONDENZA CON DATABASE ESAMI CED
NO SCRIVANIA GRILLO ANGELINA 22/11/2016 LAMPITELLI DOMENICO CREATININA, FOSFATASI ALCALINA, COLESTEROLO, PROTEINE ED ALTRO ID LAMPITELLI SI
SI 20/05/2017 DE ROSA ANNA FETOPROTONEMIA RICHIESTA N 70/003350 SI
SI 20/05/2017 DE ROSA ANNA GLICEMIA, AZOTEMIA, SODIEMIA, VIROLAGIA RICHIESTA N 70/003350
SI 02/05/2017 DI COSTANZO SALVATORE HCV-RNA QUALITATIVO, HCV-RNA QUANTITATIVO RICHIESTA N. 70/002226
SI 28/04/2017 ANZALONE CECILIA MTHFR A 1298C, MTHFR C677T, F VL G1691A RICHIESTA N 88/018561 SI
SI 05/05/2017 ALAIA MIRCA CHEMILUMIESCENZIA CODICE ACCETTAZIONE 0006-03/05/2017
SI 06/02/2017 FOGLIA PASQUALE GLICEMIA, AZOTEMIA, SODIEMIA, COLESTEROLEMIA, TRIGLICERIDEMIA ED ALTRO RICHIESTA N 88/005589 SI
SI 06/02/2017 FOGLIA PASQUALE FOSFATASI ALCALINA, SODIEMIA, POTASSIEMIA ED ALTRO RICHESTA N 88/005589 SI
06/02/2017 FOGLIA PASQUALE FOSFATASI ALCALINA, SODIEMIA, POTASSIEMIA ED ALTRO RICHESTA N 88/005589 SI
06/02/2017 FOGLIA PASQUALE GLOBULI BIANCHI, GLOBULI ROSSI, EMOGLOBINA, EMATOCRITO, PIASTRINE ED ALTRO RICHIESTA N 88/005589 SI
06/02/2017 FOGLIA PASQUALE TEMPO DI PROTOMBINA, TEMPO DI PROTOMBINA PARZIALE, ESAME CHIMICO FISICO E MORFOLOGICO RICHIESTA N 88/005589 SI
06/02/2017 FOGLIA PASQUALE QUADRO PROTEICO ELETTROFORETICO RICHIESTA N 88/005589 SI
06/02/2017 FOGLIA PASQUALE CATENE LAMBDA URINARIE, IMMOGLOBULINE RICHIESTA N 88/005589 SI
PARENTE FRANCESCO GLOBULI BIANCHI, GLOBULI ROSSI, EMOGLOBINA, EMATOCRITO, PIASTRINE ED ALTRO SI
10/05/2017 TORRE GIUSEPPE HBSAG, AHCV, HIV ID 23777
10/02/2017 MEZZERO ATTILIO GLUCOSIO, AZOTO UREICO, COLINESTERASI, TRIGLICERIDI ED ALTRO ID 509
31/01/2017 TORRE GIUSEPPE VIROLOGIA, HIV ANTICORPI RICHIESTA N 50/007131 SI
17/09/2016 RUJU CLAUDIA QUANTIFERON TB GOLD RICHIESTA N 70/006343 SI
SI 14/02/2017 FOGLIA PASQUALE TEMPO DI PROTOMBINA, TEMPO DI PROTOMBINA PARZIALE, FIBRINOGENEMIA RICHIESTA N 88/006998 SI
SI 09/02/2017 FOGLIA PASQUALE GLOBULI BIANCHI, GLOBULI ROSSI, EMOGLOBINA, EMATOCRITO, PIASTRINE ED ALTRO RICHIESTA N 88/006254 SI
SI 14/02/2017 FOGLIA PASQUALE GLOBULI BIANCHI, GLOBULI ROSSI, EMOGLOBINA, EMATOCRITO, PIASTRINE ED ALTRO RICHIESTA N 88/006998 SI
NO 10/01/2017 SCIALLA ROSSELLA GLUCOSIO, AZOTO UREICO, COLINESTERASI, TRIGLICERIDI ED ALTRO ID SCIALLA
SI 09/02/2017 FOGLIA PASQUALE TEMPO DI PROTROMBINA, TEMPO DI PROTROMBINA PARZIALE RICHIESTA N 88/006254 SI

 

LOGO SETTORE ove sono stati rinvenuti DATA REFERTO   COGNOME              NOME                                               ANALISI NOTE CORRISPONDENZA CON DATABASE ESAMI CED
NO TASCA CAMICE (indumento)GRILLO ANGELINA 07/06/2006 VISCARDI DANIELA FERRITINA RICHIESTA N 22703
NO 09/07/2014 BUANNE ANNA APTT SP, PT RECOMBIPLASTIN, QFA ID BUANNE ANNA
NO 19/01/2013 MAZZARELLA CARLO PT RECOMBIPLASTIN ID MAZZARELLA CARLO
NO 16/01/2013 VIGLIOTTI RENATA APTT SP, PT RECOMBIPLASTIN, QFA ID VIGLIOTTI RENATA
NO 14/01/2013 PEZZULLO ANNA APTT SP, PT RECOMBIPLASTIN, QFA ID PEZZULLO ANNA
NO 11/01/2013 LUONGO DOMENICO APTT SP, PT RECOMBIPLASTIN ID LUONGO DOMENICO
NO 11/01/2013 MAZZARELLA CARLO APTT SP, PT RECOMBILASTIN ID MAZZARELLA CARLO
NO 07/01/2013 CARUSO AGOSTINO APTT SP, PT RECOMBIPLASTIN, QFA ID CARUSO AGOSTINO
NO 07/01/2013 MIRTO ANNA MARIA APTT SP, PT RECOMBIPLASTIN, QFA ID MIRTO ANNA MARIA
NO 07/01/2013 LEONE VINCENZO APTT SP, PT RECOMBIPLASTIN, QFA ID LEONE VINCENZO
NO 05/01/2013 MAZZARELLA CARLO PT RECOMBIPLASTIN ID MAZZARELLA CARLO
NO 04/01/2013 COLELLE ANTONIO APTT SP, PT RECOMBIPLASTIN ID COLELLE ANTONIO
NO 15/12/2012 MAZZARELLA CARLO APTT SP, PT RECOMBILPLASTIN ID MAZZARELLA CARLO
NO 22/12/2012 PROVETTA ANTONIO APTT SP, PT RECOMBILPLASTIN ID PROVETTA ANTONIO
NO 19/12/2012 RAIMONDO UMBERTO APTT SP, PT RECOMBIPLASTIN, QFA ID RAIMONDO UMBERTO SI
NO 18/12/2012 LA GATTA CARMELA APTT SP, PT RECOMBIPLASTIN, QFA ID LA GATTA CARMELA SI
NO 17/12/2012 MARINO ANNA APTT SP, PT RECOMBIPLASTIN, QFA ID MARINO ANNA SI
NO 07/12/2012 CAPUTO GIULIA APTT SP, PT RECOMBILPLASTIN ID CAPUTO GLIULIA
NO 06/12/2012 MAZZARELLA CARLO PT RECOMBIPLASTIN ID MAZZARELLA CARLO
NO 06/12/2012 FATONE ANNA APTT SP, PT RECOMBIPLASTIN, QFA ID FATONE ANNA
NO 05/12/2012 DI PALMA GIOVANNI APTT SP, PT RECOMBIPLASTIN, QFA ID DI PALMA GIOVAN
NO 05/12/2012 SANGES ANGELO APTT SP, PT RECOMBIPLASTIN, QFA ID SANGES ANGELO
NO 26/11/2012 DE LUCIA VINCENZO APTT SP, PT RECOMBIPLASTIN, QFA ID DE LUCIA VINCENZ
NO 04/12/2012 SCALERA FRANCESC APTT SP, PT RECOMBILPLASTIN ID SCALERA FRANCESC
NO 01/12/2012 VILLANO CATERINA APTT SP, PT RECOMBIPLASTIN, QFA ID VILLANO CATERINA
NO 30/11/2012 RIELLO FILOMENA APTT SP, PT RECOMBILPLASTIN ID RIELLO FILOMENA
NO 28/12/2012 PINTO DANIELA APTT SP, PT RECOMBIPLASTIN, QFA ID PINTO DANIELA
NO 09/07/2014 BUANNE ANNA GLOBULI BIANCHI, GLOBULI ROSSI, EMOGLOBINA, EMATOCRITO, PIASTRINE ED ALTRO

 

LOGO SETTORE ove sono stati rinvenuti DATA REFERTO   COGNOME              NOME                                              ANALISI NOTE CORRISPONDENZA CON DATABASE ESAMI CED
NO ARMADIO DIOMAIUTO LUIGI 02/03/2017 GIGETTO CREATININA, ACIDO UREICO, FOSFATASI ALCALINA, COLESTEROLO, FERRO ED ALTRO ID 6
NO 04/04/2016 GAGLIONE GIUSEPPA CREATININA, ACIDO UREICO, FOSFATASI ALCALINA, COLESTEROLO ED ALTRO ID 52 SI
NO 04/04/2016 DI FILIPPO ALFONSO GLUCOSIO, CREATININA, ACIDO UREICO, FOSFATASI ALCALINA, COLESTEROLO, FERRO ED ALTRO ID 51
NO 04/04/2016 DE VIVO GIOVANNA TEST CALCIO ID 24
NO 02/04/2016 DE MAIO MADDALENA GLUCOSIO, CREATININA, ACIDO UREICO, FOSFATASI ALCALINA, COLESTEROLO, FERRO ED ALTRO ID 11
NO 04/04/2016 ALFIERI FRANCESCO GLUCOSIO, CREATININA, ACIDO UREICO, FOSFATASI ALCALINA, COLESTEROLO, FERRO ED ALTRO ID 50
NO 05/04/2016 DE LUCIA MARIACHIARA GLUCOSIO, CREATININA, ACIDO UREICO, FOSFATASI ALCALINA, COLESTEROLO, FERRO ED ALTRO ID 100

 