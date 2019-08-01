OSPEDALE DI CASERTA. Ecco l’elenco degli ultimi 60 nomi di persone che hanno fatto le analisi gratis grazie ad infermieri e medici amici

CASERTA – Chiudiamo qui la carrellata sui nomi delle persone che hanno usufruito di analisi gratuite in ospedale, eseguite senza pagare il ticket, a titolo di “piaceri”, com’è riportato nell’ordinanza che ha svelato ciò che accadeva nel laboratorio analisi del reparto Patologia Clinica del nosocomio Sant’Anna e San Sebastiano. Noi continueremo a scrivere il nostro focus su questa indagine, nel frattempo vi lasciamo qui sotto l’elenco completo degli ultimi 60 nomi, riproponendo, per avere un quadro dettagliato, i tre link agli articoli da noi dedicati alla stessa tematica.
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QUI SOTTO L’ELENCO CON GLI ULTIMI 60 NOMI DI PAZIENTI
|LOGO intestazione Ospedale
|SETTORE ove sono stati rinvenuti
|DATA REFERTO
|COGNOME NOME
|ANALISI
|NOTE
|CORRISPONDENZA CON DATABASE ESAMI CED
|NO
|STANZA NUMERO 4 UROLOGIA
|27/03/2017
|FRANCAVILLA
|EDU
|AHBE
|ID 22326
|05/04/2017
|VINCIGUERRA
|EMANUELA
|HBSAG, AHCV
|ID 22665
|SI
|11/04/2017
|MECCARIELLO
|BIA
|HIV
|29/04/2017
|MARINELLI
|CARME
|HBSAG, AHCV, AHBC, AHBS
|ID 23324
|20/05/2017
|DE ROSA
|DOMENICO
|HBSAG, AHCV, AHBC, AHBS
|ID 24210
|25/05/2017
|DI CARLUCCIO
|G
|HBSAG, AHCV
|ID 24427
|17/03/2017
|FERRANTE
|LAURA
|HBSAG, AHCV
|ID 21693
|27/02/2017
|BERNARDINO
|ILAR
|HBSAG, AHCV, HBSAG
|ID 21016
|LOGO
|SETTORE ove sono stati rinvenuti
|DATA REFERTO
|COGNOME NOME
|ANALISI
|NOTE
|CORRISPONDENZA CON DATABASE ESAMI CED
|NO
|STANZA VIROLOGIA
|08/01/2016
|PEZZELLA
|FRANCO
|FOSFATASI ALCALINA, ACIDO URICO, TRIGLICERIDI, COLESTEROLO, BILIRUBINA TOTALE ED ALTRO
|ID OP
|31/05/2016
|PEZZELLA
|GIANLUCA
|GLOBULI BIANCHI E ROSSI, AMOGLOBINA, EMATOCRITO, NEUTROFILI, LINFOCITI
|NR LAVORO 012-01
|03/11/2016
|PEZZELLA
|ANGELO
|GLOBULI BIANCHI E ROSSI, AMOGLOBINA, EMATOCRITO, NEUTROFILI, LINFOCITI
|NR LAVORO 016-05
|
|08/01/2016
|PEZZELLA
|FRANCO
|GLOBULI BIANCHI E ROSSI, AMOGLOBINA, EMATOCRITO, NEUTROFILI, LINFOCITI
|SID 8-07
|SI
|03/02/2017
|SIBILLO
|COLOMBA
|IGE TOTALI
|LOGO
|SETTORE ove sono stati rinvenuti
|DATA REFERTO
|COGNOME NOME
|ANALISI
|NOTE
|CORRISPONDENZA CON DATABASE ESAMI CED
|NO
|STANZA COORDINATORE
|19/05/2017
|FERRARA
|NICOLE
|HBSAG, AHCV, HIV
|ID 24150
|SI
|23/05/2017
|CALABRIA
|MICHELE
|GLICEMIA, CK, AST/GOT, ALT/GPT
|N 00058-1
|LOGO
|SETTORE ove sono stati rinvenuti
|DATA REFERTO
|COGNOME NOME
|ANALISI
|NOTE
|CORRISPONDENZA CON DATABASE ESAMI CED
|NO
|SCRIVANIA GRILLO ANGELINA
|22/11/2016
|LAMPITELLI
|DOMENICO
|CREATININA, FOSFATASI ALCALINA, COLESTEROLO, PROTEINE ED ALTRO
|ID LAMPITELLI
|SI
|SI
|20/05/2017
|DE ROSA
|ANNA
|FETOPROTONEMIA
|RICHIESTA N 70/003350
|SI
|SI
|20/05/2017
|DE ROSA
|ANNA
|GLICEMIA, AZOTEMIA, SODIEMIA, VIROLAGIA
|RICHIESTA N 70/003350
|SI
|02/05/2017
|DI COSTANZO
|SALVATORE
|HCV-RNA QUALITATIVO, HCV-RNA QUANTITATIVO
|RICHIESTA N. 70/002226
|SI
|28/04/2017
|ANZALONE
|CECILIA
|MTHFR A 1298C, MTHFR C677T, F VL G1691A
|RICHIESTA N 88/018561
|SI
|SI
|05/05/2017
|ALAIA
|MIRCA
|CHEMILUMIESCENZIA
|CODICE ACCETTAZIONE 0006-03/05/2017
|SI
|06/02/2017
|FOGLIA
|PASQUALE
|GLICEMIA, AZOTEMIA, SODIEMIA, COLESTEROLEMIA, TRIGLICERIDEMIA ED ALTRO
|RICHIESTA N 88/005589
|SI
|SI
|06/02/2017
|FOGLIA
|PASQUALE
|FOSFATASI ALCALINA, SODIEMIA, POTASSIEMIA ED ALTRO
|RICHESTA N 88/005589
|SI
|06/02/2017
|FOGLIA
|PASQUALE
|FOSFATASI ALCALINA, SODIEMIA, POTASSIEMIA ED ALTRO
|RICHESTA N 88/005589
|SI
|06/02/2017
|FOGLIA
|PASQUALE
|GLOBULI BIANCHI, GLOBULI ROSSI, EMOGLOBINA, EMATOCRITO, PIASTRINE ED ALTRO
|RICHIESTA N 88/005589
|SI
|06/02/2017
|FOGLIA
|PASQUALE
|TEMPO DI PROTOMBINA, TEMPO DI PROTOMBINA PARZIALE, ESAME CHIMICO FISICO E MORFOLOGICO
|RICHIESTA N 88/005589
|SI
|06/02/2017
|FOGLIA
|PASQUALE
|QUADRO PROTEICO ELETTROFORETICO
|RICHIESTA N 88/005589
|SI
|06/02/2017
|FOGLIA
|PASQUALE
|CATENE LAMBDA URINARIE, IMMOGLOBULINE
|RICHIESTA N 88/005589
|SI
|PARENTE
|FRANCESCO
|GLOBULI BIANCHI, GLOBULI ROSSI, EMOGLOBINA, EMATOCRITO, PIASTRINE ED ALTRO
|SI
|10/05/2017
|TORRE
|GIUSEPPE
|HBSAG, AHCV, HIV
|ID 23777
|10/02/2017
|MEZZERO
|ATTILIO
|GLUCOSIO, AZOTO UREICO, COLINESTERASI, TRIGLICERIDI ED ALTRO
|ID 509
|31/01/2017
|TORRE
|GIUSEPPE
|VIROLOGIA, HIV ANTICORPI
|RICHIESTA N 50/007131
|SI
|17/09/2016
|RUJU
|CLAUDIA
|QUANTIFERON TB GOLD
|RICHIESTA N 70/006343
|SI
|SI
|14/02/2017
|FOGLIA
|PASQUALE
|TEMPO DI PROTOMBINA, TEMPO DI PROTOMBINA PARZIALE, FIBRINOGENEMIA
|RICHIESTA N 88/006998
|SI
|SI
|09/02/2017
|FOGLIA
|PASQUALE
|GLOBULI BIANCHI, GLOBULI ROSSI, EMOGLOBINA, EMATOCRITO, PIASTRINE ED ALTRO
|RICHIESTA N 88/006254
|SI
|SI
|14/02/2017
|FOGLIA
|PASQUALE
|GLOBULI BIANCHI, GLOBULI ROSSI, EMOGLOBINA, EMATOCRITO, PIASTRINE ED ALTRO
|RICHIESTA N 88/006998
|SI
|NO
|10/01/2017
|SCIALLA
|ROSSELLA
|GLUCOSIO, AZOTO UREICO, COLINESTERASI, TRIGLICERIDI ED ALTRO
|ID SCIALLA
|SI
|09/02/2017
|FOGLIA
|PASQUALE
|TEMPO DI PROTROMBINA, TEMPO DI PROTROMBINA PARZIALE
|RICHIESTA N 88/006254
|SI
|LOGO
|SETTORE ove sono stati rinvenuti
|DATA REFERTO
|COGNOME NOME
|ANALISI
|NOTE
|CORRISPONDENZA CON DATABASE ESAMI CED
|NO
|TASCA CAMICE (indumento)GRILLO ANGELINA
|07/06/2006
|VISCARDI
|DANIELA
|FERRITINA
|RICHIESTA N 22703
|NO
|09/07/2014
|BUANNE
|ANNA
|APTT SP, PT RECOMBIPLASTIN, QFA
|ID BUANNE ANNA
|NO
|19/01/2013
|MAZZARELLA
|CARLO
|PT RECOMBIPLASTIN
|ID MAZZARELLA CARLO
|NO
|16/01/2013
|VIGLIOTTI
|RENATA
|APTT SP, PT RECOMBIPLASTIN, QFA
|ID VIGLIOTTI RENATA
|NO
|14/01/2013
|PEZZULLO
|ANNA
|APTT SP, PT RECOMBIPLASTIN, QFA
|ID PEZZULLO ANNA
|NO
|11/01/2013
|LUONGO
|DOMENICO
|APTT SP, PT RECOMBIPLASTIN
|ID LUONGO DOMENICO
|NO
|11/01/2013
|MAZZARELLA
|CARLO
|APTT SP, PT RECOMBILASTIN
|ID MAZZARELLA CARLO
|NO
|07/01/2013
|CARUSO
|AGOSTINO
|APTT SP, PT RECOMBIPLASTIN, QFA
|ID CARUSO AGOSTINO
|NO
|07/01/2013
|MIRTO
|ANNA MARIA
|APTT SP, PT RECOMBIPLASTIN, QFA
|ID MIRTO ANNA MARIA
|NO
|07/01/2013
|LEONE
|VINCENZO
|APTT SP, PT RECOMBIPLASTIN, QFA
|ID LEONE VINCENZO
|NO
|05/01/2013
|MAZZARELLA
|CARLO
|PT RECOMBIPLASTIN
|ID MAZZARELLA CARLO
|NO
|04/01/2013
|COLELLE
|ANTONIO
|APTT SP, PT RECOMBIPLASTIN
|ID COLELLE ANTONIO
|NO
|15/12/2012
|MAZZARELLA
|CARLO
|APTT SP, PT RECOMBILPLASTIN
|ID MAZZARELLA CARLO
|NO
|22/12/2012
|PROVETTA
|ANTONIO
|APTT SP, PT RECOMBILPLASTIN
|ID PROVETTA ANTONIO
|NO
|19/12/2012
|RAIMONDO
|UMBERTO
|APTT SP, PT RECOMBIPLASTIN, QFA
|ID RAIMONDO UMBERTO
|SI
|NO
|18/12/2012
|LA GATTA
|CARMELA
|APTT SP, PT RECOMBIPLASTIN, QFA
|ID LA GATTA CARMELA
|SI
|NO
|17/12/2012
|MARINO
|ANNA
|APTT SP, PT RECOMBIPLASTIN, QFA
|ID MARINO ANNA
|SI
|NO
|07/12/2012
|CAPUTO
|GIULIA
|APTT SP, PT RECOMBILPLASTIN
|ID CAPUTO GLIULIA
|NO
|06/12/2012
|MAZZARELLA
|CARLO
|PT RECOMBIPLASTIN
|ID MAZZARELLA CARLO
|NO
|06/12/2012
|FATONE
|ANNA
|APTT SP, PT RECOMBIPLASTIN, QFA
|ID FATONE ANNA
|NO
|05/12/2012
|DI PALMA
|GIOVANNI
|APTT SP, PT RECOMBIPLASTIN, QFA
|ID DI PALMA GIOVAN
|NO
|05/12/2012
|SANGES
|ANGELO
|APTT SP, PT RECOMBIPLASTIN, QFA
|ID SANGES ANGELO
|NO
|26/11/2012
|DE LUCIA
|VINCENZO
|APTT SP, PT RECOMBIPLASTIN, QFA
|ID DE LUCIA VINCENZ
|NO
|04/12/2012
|SCALERA
|FRANCESC
|APTT SP, PT RECOMBILPLASTIN
|ID SCALERA FRANCESC
|NO
|01/12/2012
|VILLANO
|CATERINA
|APTT SP, PT RECOMBIPLASTIN, QFA
|ID VILLANO CATERINA
|NO
|30/11/2012
|RIELLO
|FILOMENA
|APTT SP, PT RECOMBILPLASTIN
|ID RIELLO FILOMENA
|NO
|28/12/2012
|PINTO
|DANIELA
|APTT SP, PT RECOMBIPLASTIN, QFA
|ID PINTO DANIELA
|NO
|09/07/2014
|BUANNE
|ANNA
|GLOBULI BIANCHI, GLOBULI ROSSI, EMOGLOBINA, EMATOCRITO, PIASTRINE ED ALTRO
|LOGO
|SETTORE ove sono stati rinvenuti
|DATA REFERTO
|COGNOME NOME
|ANALISI
|NOTE
|CORRISPONDENZA CON DATABASE ESAMI CED
|NO
|ARMADIO DIOMAIUTO LUIGI
|02/03/2017
|GIGETTO
|CREATININA, ACIDO UREICO, FOSFATASI ALCALINA, COLESTEROLO, FERRO ED ALTRO
|ID 6
|NO
|04/04/2016
|GAGLIONE
|GIUSEPPA
|CREATININA, ACIDO UREICO, FOSFATASI ALCALINA, COLESTEROLO ED ALTRO
|ID 52
|SI
|NO
|04/04/2016
|DI FILIPPO
|ALFONSO
|GLUCOSIO, CREATININA, ACIDO UREICO, FOSFATASI ALCALINA, COLESTEROLO, FERRO ED ALTRO
|ID 51
|NO
|04/04/2016
|DE VIVO
|GIOVANNA
|TEST CALCIO
|ID 24
|NO
|02/04/2016
|DE MAIO
|MADDALENA
|GLUCOSIO, CREATININA, ACIDO UREICO, FOSFATASI ALCALINA, COLESTEROLO, FERRO ED ALTRO
|ID 11
|NO
|04/04/2016
|ALFIERI
|FRANCESCO
|GLUCOSIO, CREATININA, ACIDO UREICO, FOSFATASI ALCALINA, COLESTEROLO, FERRO ED ALTRO
|ID 50
|NO
|05/04/2016
|DE LUCIA
|MARIACHIARA
|GLUCOSIO, CREATININA, ACIDO UREICO, FOSFATASI ALCALINA, COLESTEROLO, FERRO ED ALTRO
|ID 100