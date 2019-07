OSPEDALE DI CASERTA, analisi gratis per tutti (o quasi). I primi 90 nomi di insospettabili che le hanno fatte senza pagare

CASERTA – Il meccanismo l’abbiamo già spiegato nei giorni scorsi. Esisteva, nel laboratorio dell’ospedale di Caserta, una struttura parallela e indiscutibilmente illegale, che garantiva analisi di laboratorio a persone che le ottenevano senza passare dalle procedure previste dalla legge.

In poche parole, analisi sotto banco e rigorosamente gratis. Fenomeno ampio al punto da monopolizzare decine di pagine dell’ordinanza. La diligentissima inquisizione dei nas nel pc di Angelina Grillo, sulla sua scrivania e finanche nelle tasche del suo camice ha fatto venir fuori l’immagine di un sistema.

E allora, anche il concetto di “piacere”, com’è definito nell’ordinanza, anche il favore non è più tale, ma si trasforma in qualcosa di più grave.

Perché c’è il “piacere”, il favore, quando – nel rispetto del significato di questi termini – si elude la legge per fare un’eccezione. Ma se, come è successo in questa perquisizione, saltano fuori circa 300 nomi di persone che hanno beneficiato di analisi gratuite, ben sapendo di ottenerle da una struttura pubblica e non da una struttura privata, allora l’incrocio tra chi concede e chi beneficia, accarezza, lambendolo, un meccanismo quasi genetico, che conduce diritti a un concetto di corruzione che se non si declina nella contestazione di un reato, che si ferma al peculato, rappresenta una sorte di struttura emblematica costituita da persone che, facendo ciò, se e quando ne hanno la possibilità nella loro vita, accetteranno di stare dentro ad un sistema di corruzione compiuti, quello regolato dall’articolo 319 e seguenti del Codice Penale.

Vi favoriamo il primo dei diversi elenchi dei beneficiari di queste analisi gratuite.

Si tratta di nomi per lo più conosciuti, che appartengono alla sfera della parentela, delle conoscenze e anche delle clientele.

Insomma, uno spaccato che va considerato al di là, molto al di là, della carta di identità delle persone che lo compongono.