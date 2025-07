Osti show a Diamante: il casertano Fabrizio trionfa all’Open Città di Diamante

Il giovane tennista del Circolo Ercole Caserta continua a stupire: battuto in finale un top 900 Atp

CASERTA / DIAMANTE (Pietro De Biasio) – C’era l’aria delle grandi occasioni ieri pomeriggio al Circolo Tennis di Diamante, per la finalissima dell’Open Città di Diamante (montepremi 3mila euro) uno degli appuntamenti più attesi dell’estate tennistica calabrese. In campo, è salito in cattedra di nuovo Fabrizio Osti, talento casertano in forza al Circolo Ercole, che ha letteralmente incantato il pubblico con una prestazione da fuoriclasse.

Il tennista casertano ha scritto il suo nome nell’albo d’oro del torneo calabrese con una vittoria di enorme prestigio: in finale ha superato un tennista classificato n.900 del ranking Atp, dominando in due set e mettendo in mostra un tennis brillante, aggressivo, fatto di soluzioni profonde, variazioni e personalità da vendere. Una vera e propria impresa, quella di Osti, che ha saputo gestire con freddezza ogni fase del match, annichilendo il suo più quotato avversario con ritmo, tenacia e lucidità.

La finale è stata il culmine di un torneo condotto in modo straordinario: prima aveva superato il fratello Davide, giovane promessa casertana, in un derby combattuto e spettacolare, poi aveva avuto la meglio su un tennista di classifica 2.3 e centrare così un’altra convincente finale estiva. La vittoria di Diamante rappresenta molto più di un semplice successo: è il segnale di un giocatore in netta crescita, maturo nel gioco e nella testa, pronto a rilanciarsi con ambizione in ambito nazionale. Il suo percorso è frutto di lavoro, sacrificio e passione, ma anche di una programmazione solida, condivisa con lo staff del Circolo Ercole di Caserta, che continua a sfornare talenti e risultati. Applausi per Diamante. Applausi per Fabrizio.