Pacco via corriere con carne “ripiena” di droga: colpo grosso della Penitenziaria



L’episodio si aggiunge ad una serie di recenti sequestri

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Ancora un’operazione di successo per la Polizia Penitenziaria di Santa Maria Capua Vetere. Nel corso di accurati controlli sui pacchi destinati ai detenuti, spediti tramite corriere, gli agenti hanno scoperto sostanze stupefacenti abilmente occultate all’interno di generi alimentari.

In particolare, la droga era nascosta nella carne, già suddivisa in dosi e pronta per essere spacciata all’interno del reparto Tevere. Il rinvenimento è avvenuto nell’ambito di un’attività di vigilanza costante, mirata a contrastare il traffico illecito di sostanze all’interno dell’istituto penitenziario.

L’episodio si aggiunge a una serie di recenti sequestri. Solo la scorsa settimana, sotto il coordinamento del dirigente dott.ssa Alberta Rengone, la Polizia Penitenziaria aveva arrestato alcuni familiari di detenuti dello stesso reparto, con il rinvenimento totale dei plurimi episodi di circa un chilo di droga.

Il nuovo sequestro conferma da un lato l’efficacia dei controlli messi in campo, dall’altro la determinazione della criminalità a introdurre stupefacenti in carcere attraverso metodi sempre più ingegnosi. La Polizia Penitenziaria, tuttavia, ribadisce il proprio impegno nel garantire sicurezza e legalità all’interno del carcere