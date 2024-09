Padre e figlia intossicati dal vino fatto in casa

Sul posto Carabinieri, Vigili del Fuoco e un’ambulanza

ORTA DI ATELLA – Un uomo e sua figlia sono rimasti intossicati, questa mattina, nella cantina della loro abitazione dopo aver inalato esalazioni tossiche del vino in fermentazione. I due stavano per riempire le botti con il vino fatto in casa quando hanno perso i sensi. Sul posto sono giunti i Carabinieri della locale stazione, tre squadre di Vigili del Fuoco e un’ambulanza.