Palazzo crollato e famiglie sgomberate. Il consulente in aula: “ecco perché l’edificio è andato giù”

ORTA DI ATELLA – I proprietari di un immobile crollato nell’estate 2021 ad Orta di Atella sono sotto processo perché ritenuti responsabili di aver provocato il crollo del palazzo attiguo, abitato da diverse famiglie, le quali vennero sgomberate e ora vivono in altri alloggi.

In via Migliaccio al civico 8 crollò il palazzo dei 4 imputati, il quale era stato già interessato da un cedimento strutturale e i commissari del Comune ordinarono di proprietari di procedere alla messa in sicurezza.

Ma a metà luglio, all’inizio dei lavori, si verificò un altro crollo ancora più grave che causò l’apertura di una voragine di diversi metri. Non si consumò una tragedia perché i commissari avevano ordinato lo sgombero dello stabile.

Nell’udienza tenutasi nelle scorse ore, il consulente tecnico in aula ha spiegato che, dal suo studio, emergerebbe come i lavori strutturali compiuti al palazzo adiacente civico 8 avrebbero provocato danni alla struttura che, poi, sarebbero stati la causa del crollo.

Mancherebbero, poi, anche alcuni documenti nel permesso a costruire non ritenuti a norma.