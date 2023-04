PANICO FUORI SCUOLA. 16enne armato all’uscita delle classi: coltello sequestrato

MACERATA CAMPANIA – I carabinieri, contattati dai vigili urbani, hanno provveduto al sequestro del coltello che un 16enne aveva tra le mani mentre si trovava all’esterno della scuola media Giovanni Pascoli di Macerata Campania di piazzetta Padre Pio, a pochi metri dalla filiale delle Poste.

All’uscita delle classi il giovane è stato notato dai tanti genitori presenti e la sua presenza, soprattutto la presenza di un’arma, è stata segnalata ai caschi bianchi, come sempre in attività fuori scuola per gestire il traffico.

Si tratterebbe di un giovane che proviene da una famiglia complessa della zona e che stava aspettando un ragazzo più piccolo, all’uscita delle classi della scuola media.