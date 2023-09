Panico in autostrada, lancia pietre contro le auto in corsa: polizia arresta 44enne

Alla vista degli operatori di Polizia si portava al centro della carreggiata dell’Autostrada A/1, direzione sud, causando per alcuni minuti un blocco autostradale dei veicoli

CAPUA – La Polizia di Stato di Caserta ha tratto in arresto un italiano, di anni 44 e di origini partenopee, in quanto resosi responsabile di lesioni ed oltraggio a pubblico ufficiale, nonché, di attentato alla sicurezza dei trasporti.

Nel dettaglio, veniva segnalata la presenza di un soggetto che, dopo aver parcheggiato l’autovettura, per un’avaria, nei pressi dello svincolo autostradale di Capua, è andato improvvisamente in escandescenza, lanciando pietre contro gli automobilisti in transito ed attraversando pericolosamente la carreggiata.

Sul posto interveniva una prima pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Caserta Nord e successivamente, un altro equipaggio della Sottosezione di Napoli Nord, i cui operatori con grandi difficoltà, riuscivano a bloccare il malintenzionato ed a scongiurare il grave pericolo per la sicurezza stradale.

In particolare, l’uomo, in evidente stato di agitazione, alla vista degli operatori di Polizia si portava al centro della carreggiata dell’Autostrada A/1, direzione sud, causando per alcuni minuti un blocco autostradale dei veicoli.

Pertanto, i poliziotti attivavano nell’immediato tutte le procedure idonee a mettere in sicurezza gli automobilisti che precorrevano quel tratto autostradale.

Inutili i diversi tentativi compiuti, al fine di instaurare un contatto con il soggetto e riportare la situazione alla tranquillità; infatti i poliziotti, dopo aver subito le violente aggressioni del malintenzionato, riuscivano a fermarlo solo attraverso l’utilizzo della pistola ad impulsi elettrici (Taser).

Alla luce di quanto sopra, l’uomo è stato arrestato e giudicato con rito direttissimo, al termine del quale veniva ristretto agli arresti domiciliari.