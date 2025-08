PANICO IN CITTA’. 54enne prova ad aggredire medico di base. Minacce a dei lavoratori con un coltello

SEI SU TIK TOK? ANCHE NOI! CLICCA QUI PER VEDERE LE FLASH NEWS DI CASERTACE

PIGNATARO MAGGIORE – Stamattina Pignataro Maggiore ha vissuto ore di pura tensione quando un 54enne di Giano Vetusto, già noto alle autorità per problemi psichici, ha messo in scena una drammatica escalation di violenza. Tutto è iniziato quando l’uomo ha tentato di sfondare la porta di uno studio medico locale, spingendo il dottore a chiamare immediatamente i carabinieri. Ma prima che le forze dell’ordine potessero intervenire, il soggetto è riuscito a fuggire a bordo della sua auto, dando il via a un’incredibile serie di incidenti.

Per le strade del paese si è consumata una scena da film: l’uomo ha speronato diverse auto parcheggiate e ha cercato di tamponare veicoli in movimento in una fuga senza senso. La sua corsa folle si è conclusa davanti ai locali di una cooperativa sociale, ospitata in un bene confiscato alla camorra in via Vittorio Veneto. Qui la situazione è precipitata ulteriormente: armato forse di un coltello, il 54enne ha aggredito gli operatori del centro, terrorizzati al punto da barricarsi all’interno dei locali.

Quando sono finalmente arrivati i carabinieri, l’uomo non ha esitato a rivolgere la sua aggressività anche contro di loro, ferendo uno dei militari durante il violento scontro. Solo l’uso del taser da parte delle forze dell’ordine ha posto fine a questa drammatica sequenza di eventi. Il carabiniere colpito è stato prontamente medicato al pronto soccorso, mentre sul posto è intervenuto personalmente il sindaco di Pignataro Maggiore per coordinare le necessarie misure sanitarie e di sicurezza.