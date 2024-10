PANICO IN STAZIONE. Uomo in stato di choc bloccato sui binari

AVERSA – Dopo la tragedia di sabato mattina a Sessa Aurunca, con la morte del giovane Giuseppe , 18enne, investito da un treno, ieri sera stava per configurarsi un fatto simile alla stazione di Aversa.

Gli agenti della polfer hanno infatti salvato un 68enne che stava vagando in stato di choc sui binari, fortunatamente in quegli istanti non attraversati da convogli.

L’uomo è stato poi preso in cura dai sanitari del 118.