Papa Francesco firma la nomina a vescovo di don Emilio Nappa

A Sessa Aurunca invece monsignor Giacomo Cirulli è stato nominato amministratore apostolico della Diocesi

AVERSA – La Chiesa diocesana di Aversa annunciato l’elezione del Presbitero, don Emilio Nappa a Vescovo titolare di Satriano, con il titolo di Arcivescovo. Il Vescovo Angelo Spinillo, con i Sacerdoti, i Diaconi e tutto il popolo di Dio ringrazia il Santo Padre Francesco che, quale successore dell’Apostolo Pietro, accogliendo la generosa disponibilità al servizio della Chiesa e della Santa Sede, già fedelmente espressa dal confratello don Emilio Nappa, lo ha eletto all’Episcopato, affidandogli il particolare servizio di Segretario del Dicastero per l’evangelizzazione, Presidente delle Pontificie Opere Missionarie.

In fraterna comunione la comunità ecclesiale di Aversa si unisce in preghiera e invoca lo Spirito Santo di Dio perché accompagni, guidi e sostenga il ministero a cui il nostro fratello Emilio sarà consacrato come Vescovo della Chiesa universale. La coincidenza della sua elezione all’episcopato con il giorno in cui la Chiesa celebra la memoria liturgica di San Francesco Saverio è come un segno di grazia che ci invita ad affidare, nella preghiera, don Emilio al Santo patrono delle missioni, e ancora alla testimonianza, all’insegnamento ed alla preghiera di San Paolo, Apostolo delle genti, patrono della nostra Diocesi.

Don

Emilio Nappa è nato a Napoli il 9 agosto 1972 e si è formato nel Pontificio Seminario Interregionale Campano di Napoli 1991-1995, iscritto alla P.F.T.I.M., Sezione San Luigi. La formazione è continuata presso l’Almo Collegio Capranica di Roma, dal 1995 al gennaio 2000, iscritto alla Pontificia Università Gregoriana. L’ordinazione presbiterale è arrivata nella Cattedrale di Aversa, il 28 giugno 1997.

Baccalaureato in Teologia, conseguito presso la PUG, nel giugno 1996, ha poi ottenuto la licenza di Specializzazione in Teologia Fondamentale conseguita presso la PUG di Roma, nel giugno 1998, con tesi dal titolo “Teologia e letteratura. Paradosso dell’esistenza e fede negli scritti di Graham Green” e il dottorato di Ricerca in Teologia con specializzazione in Teologia Fondamentale, conseguito alla “Pontificia Università Gregoriana” (PUG) di Roma, nel novembre del 2004 con tesi dal titolo “Braccare il Dio in fuga. La dicibilità dell’indicibile nella poesia a-teologica di Giorgio Caproni”.

E’ stato in passato viceparroco nella Parrocchia “San Michele Arcangelo” in Aversa; Professore di Teologia Fondamentale presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “S. Paolo” di Aversa (2000-2002). A servizio della Santa Sede presso la Nunziatura Apostolica in Italia come collaboratore locale, anni (2002-2006) ma anche rresponsabile della Pastorale Universitaria della Diocesi di Aversa (2007-2009).

Professore di Teologia Fondamentale presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “S. Paolo” di Aversa, dal 2006 al 2019. Professore Stabile dal 2008 in poi. Docente di Religione presso i Licei Scientifici Statali “E. Fermi” e “G. Siani” di Aversa (2006-2017). Poi rettore Chiesa “San Rocco” in Aversa dal 1 gennaio 2007 al 5 dicembre 2021. Quindi direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Paolo” di Aversa dal 1° dicembre 2009 al febbraio 2019. E poi stato Membro Fondatore del Comitato Scientifico di “Eupolis”, Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico della Diocesi di Aversa, dal 2013 all’agosto 2020 e membro eletto del Consiglio Presbiterale (2017-2022). Impegno come Direttore e Professore Stabile di Teologia Fondamentale presso ISSR Interdiocesano “Ss Apostoli Pietro e Paolo” Area casertana, Capua (2018-2020) e Canonico della Cattedrale dal 22 Febbraio 2020.

In Servizio (dal 24 agosto 2020) presso la Segreteria di Stato, Sez. Affari Generali -Ufficio del Personale; trasferito alla Segreteria per l’Economia -Direzione per le Risorse Umane della Santa Sede- il 5 settembre 2022.

A Sessa Aurunca invece monsignor Giacomo Cirulli è stato nominato amministratore apostolico della Diocesi. Don Roberto Guttoriello: “La Comunità diocesana e civile trarrà dal nuovo Pastore occasioni di rinnovato slancio pastorale”.

La Santa Sede ha nominato Amministratore Apostolico della Diocesi di Sessa Aurunca Monsignor Giacomo Cirulli, Vescovo delle Diocesi di Teano-Calvi e di Alife-Caiazzo. Le parole del Delegato ad omnia don Roberto Guttoriello: “Diamo il benvenuto all’Amministratore Apostolico Monsignor Giacomo Cirulli assicurandogli piena e filiale disponibilità ad un organico progetto ecclesiale. La Comunità diocesana e civile trarrà dal nuovo Pastore occasioni di rinnovato slancio pastorale. Vi aspettiamo a cuore aperto Eccellenza”.

Tra le ipotesi che sono al vaglio di Papa Francesco c’è anche quella di unire tutte le diocesi, così come già ha fatto con Teano-Calvi e Caiazzo-Alife.