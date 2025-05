Parcheggia la sua Mercedes nel centro commerciale e la trova con i vetri rotti

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CAPODRISE – Non c’è pace per chi parcheggia al Maximall di Capodrise. Ieri pomeriggio, intorno alle 15:30, una dipendente di uno dei negozi del centro commerciale ha vissuto un brutto rientro al termine del turno: ha trovato la sua Mercedes Classe A con i finestrini in frantumi e l’abitacolo messo a soqquadro.

A colpire, ancora una volta, sono stati dei vandali – o forse dei veri e propri ladri seriali – che hanno agito in pieno giorno, nel parcheggio esterno della struttura. Dopo aver rotto i vetri, si sono introdotti nell’auto e hanno portato via tutto quello che hanno trovato di utile o rivendibile.

Quello di ieri non è un episodio isolato, ma solo l’ultimo di una lunga serie di colpi avvenuti negli ultimi mesi nell’area di sosta del centro commerciale. A finire nel mirino non sono solo i clienti, ma anche i lavoratori.