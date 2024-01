Parcheggia l’auto in strada a due passi dalla scuola: portata via dai ladri

CAPUA – Nelle scorse ore è stata rubata a Capua, tra via Roma e via Pomerio, un’auto parcheggiata in strada, nei pressi della scuola che ha sede proprio all’incrocio.

La vettura, un’Alfa Romeo Stelvio di colore verde con targa tedesca, è stata portata via dai malviventi che hanno sfruttato le ore notturne tra ieri, 4 gennaio, e oggi, venerdì 5.