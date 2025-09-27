Parte da Imola il gran finale di stagione di Aldo Festante nella Porsche Carrera Cup Italia 2025

Il pilota italo-canadese pronto all’azione sul Circuito Enzo e Dino Ferrari in un weekend importante per le alchimie della serie italiana

CAPUA – La stagione di Aldo Festante entra nella sua intensa fase finale con gli ultimi tre round della Porsche Carrera Cup Italia 2025, il primo in programma da oggi a domenica sul Circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Il pilota italo canadese, portacolori del Team Dinamic Motorsport, sarà al volante della Porsche 911 GT3 Cup #15 in livrea tricolore con la quale occupa attualmente il sesto posto della classifica piloti. La sfida sul circuito di Imola sarà molto importante per tenere aperti i giochi, dato che i distacchi sono piuttosto contenuti e potrebbero consentire a Festante di recuperare già in questo round.

Il programma entrerà nel vivo questo pomeriggio con le prove libere alle 15:40. I piloti hanno potuto effettuare anche un test ufficiale nella giornata di ieri che ha permesso a Festante di raccogliere dati e proseguire l’adattamento al tracciato dopo gli ottimi feedback raccolti nel corso dell’appuntamento valido per la Porsche Mobil 1 Supercup 2025 disputato in primavera. Le qualifiche si disputeranno sabato alle 10:30, con gara uno alle 15:50. Gara due scatterà domenica alle 13:00

Il tracciato di Imola non ha bisogno di presentazioni e rappresenta sicuramente uno dei circuiti più completi d’Italia. La partenza è in leggera piega a destra, poi appoggia a sinistra per arrivare alla Variante del Tamburello, seguita dalla Villeneuve, entrambe piuttosto veloci. La Tosa è la prima vera staccata, poi la pista sale verso la Piratella e scende alle Acque Minerali caratterizzate dalla famosa compressione. La Variante Alta, la più lenta del circuito, introduce alla parte finale del tracciato che conclude con la celebre Rivazza, in due tempi.

Aldo Festante:

“Torniamo a correre nella Porsche Carrera Cup Italia dopo una lunga pausa e sono felice di rimettermi al volante. Nelle qualifiche della Supercup a maggio siamo stati discretamente performanti, quindi il feeling con la pista c’è, abbiamo dei dati da cui partire compresi i test di ieri. L’obiettivo è migliorare quanto fatto qui in primavera. Dovremo essere solidi e consistenti per tutta la gara. Le condizioni meteo possono cambiare, ieri ha piovuto, quindi sarà importante adattarsi velocemente. Siamo pronti a dare il massimo”.

Entrambe le gare del weekend saranno trasmesse in diretta su DAZN e in live streaming gratuito su www.carreracupitalia.it, garantendo piena copertura per gli appassionati.

Aldo Festante – Calendario 2025

16.04 – Monza (Official Test / Carrera Cup Italia)

02-04.05 – Misano (Round 1-2 / Carrera Cup Italia)

16-18.05 – Imola / GP Emilia-Romagna (Supercup)

22-25.05 – Monte Carlo / GP Monaco (Supercup)

30.05-01.06 – Barcellona / GP Spagna (Supercup)

06-08.06 – Vallelunga (Round 3-4 / Carrera Cup Italia)

27-29.06 – Spielberg / GP Austria (Supercup)

11-13.07 – Mugello (Official Test / Round 5-6 / Carrera Cup Italia)

25-27.07 – Spa-Francorchamps / GP Belgio (Supercup)

01-03.08 – Budapest / GP Ungheria (Supercup)

29-31.08 – Zandvoort / GP Olanda (Supercup)

05-07.09 – Monza / GP Italia (Supercup)

26-28.09 – Imola (Round 7-8 / Carrera Cup Italia)

10-12.10 – Misano (Round 9-10 / Carrera Cup Italia)

24-26.10 – Monza (Round 11-12 / Carrera Cup Italia)