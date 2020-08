Parte ventiduesimo e arriva quarto nella seconda tappa della Porsche Carrera Cup a Misano. L’incredibile risultato del giovane pilota di CAPUA Aldo Festante

La seconda tappa della Porsche Carrera Cup si è tenuta a Misano dal 1 al 2 Agosto. Il Weekend non è cominciato nel migliore dei modi: una qualifica non al top ed un ritiro improvviso in Gara 1 lasciano l’amaro in bocca a Festante. Tuttavia, non perdendosi d’animo, il pilota di Capua è riuscito a compiere una vera e propria impresa in Gara 2: partendo dalla ventiduesima posizione, Aldo ha spinto la sua Porsche Carrera al massimo, conquistando posizioni su posizioni sino a concludere la competizione al quarto posto. Ben diciotto posizioni conquistate in una sola gara, risultato notevole che dimostra come Festante sia un pilota in grado di contendersi le posizioni più alte della classifica. Ovviamente durante la pausa pre – Imola, Aldo e il team lavoreranno per capire cosa sia andato storto nelle qualifiche ed in Gara 1, in modo da trovarsi pronti per affrontare la prossima manche di campionato senza alcun intoppo, mirando subito alla vetta della classifica.“Un weekend che aveva decisamente preso una brutta piega con la qualifica mediocre ed il ritiro in gara uno. Abbiamo fatto un gran lavoro sul passo gara e lo abbiamo dimostrato in gara due risalendo dalla ventiduesima posizione in griglia alla quarta assoluta al traguardo, una bella soddisfazione che fa ben sperare per il futuro imminente, ma il lavoro da fare è ancora tanto.”