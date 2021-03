Partita la vaccinazione anti COVID in un carcere casertano

CARINOLA –¬† E’ il carcere di Benevento la prima struttura detentiva della Campania dove ha preso il via la campagna di vaccinazione per gli agenti della Polizia Penitenziaria: le somministrazioni sono iniziate ieri. Oggi, invece, si sta procedendo a vaccinare il personale nell’istituto di Carinola, dove a causa del Sar-Cov-2 hanno perso la vita tre agenti, contagiati a causa di un focolaio.

Via via la campagna vaccinale sara’ estesa a tutte le strutture carcerarie della Campania. Il personale puo’ effettuare la registrazione al sito regionale della Campania. “Si e’ data priorita’ agli agenti – ha spiegato Antonio Fullone, responsabile regionale dell’amministrazione penitenziaria – perche’ entrano ed escono continuamente dagli istituti e, quindi, possono rappresentare un veicolo di contagio per i detenuti. A breve, la vaccinazione partira’, anche per questi ultimi, ovviamente per chi ne fara’ richiesta“.

Sono circa 4000 i poliziotti penitenziari che prestano servizio in Campania; il personale sanitario, invece, e’ gia’ stato vaccinato. Per il vicesegretario regionale Osapp Campania Luigi Castaldo, con la vaccinazione degli agenti “si creera’ uno scudo contro il Covid-19 per tutti i ristretti, che a breve, in funzione dei DPCM, saranno vaccinati“. L’Osapp auspica “un intervento mirato della politica in un piano di assunzioni straordinarie per contrastare la battaglia contro il virus“.