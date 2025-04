PASQUETTA DA INCUBO. Il muro crolla e travolge gli ospiti della tavolata. C’È UN FERITO GRAVE

CASTEL VOLTURNO – Attimi di paura nel pomeriggio di oggi in viale Giovan Battista Foggini, a Castel Volturno, dove il pranzo di alcune persone si è trasformato in un incubo. Intorno alle 16:00, un muro perimetrale del terrazzo di una villetta è improvvisamente crollato, travolgendo alcune persone che si trovavano nel giardino sottostante, sedute a tavola.

Sul posto sono intervenute tempestivamente due squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Caserta: una proveniente da Mondragone e l’altra dalla sede centrale. I soccorritori, arrivati anche con un’autoscala, si sono subito messi al lavoro per aiutare i feriti.

Il bilancio è di quattro persone coinvolte, di cui una in condizioni più gravi, trasportata in codice rosso all’ospedale di Pineta Grande insieme agli altri tre feriti, assistiti dal personale del 118.

Dopo le operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area per consentire ulteriori verifiche e accertamenti sulla stabilità della struttura. Restano ancora da chiarire le cause del crollo.