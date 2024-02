Pasticcere condannato per violenza sessuale, svolta in aula

Accolta l’istanza avanzata dal difensore, l’avvocato Pierluigi Mercorio

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Detenzione domiciliare per P.M. pasticcere 63enne di Santa Maria Capua Vetere, condannato per violenza sessuale. E’ quanto disposto dal tribunale di sorveglianza di Napoli nei confronti del 63enne, pasticcere a Caserta, che ha accolto l’istanza avanzata dal legale l’avvocato Pierluigi Mercorio.

L’uomo stava scontando una pena di 5 anni per maltrattamenti e violenza sessuale presso il carcere di Carinola. Il difensore ha evidenziato l’esito positivo del percorso rieducativo in carcere ed i problemi di salute del 63enne. Il magistrato di sorveglianza ha, quindi, disposto la detenzione domiciliare per i residui 18 mesi con fine pena prevista per luglio 2025.