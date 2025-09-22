PAURA A CASERTA. Donna vola dalla finestra del suo appartamento

NOVITA’! DAL 30 SETTEMBRE ARRIVA “IL COLPO”: IL NUOVO PODCAST DI CASERTACE SUI LADRI ITALIANI CHE HANNO FATTO LA STORIA – GUARDA IL TRAILER

CASERTA – Una donna è rimasta ferita in seguito a una caduta dall’alto avvenuta nella notte tra sabato e domenica a Caserta. La dinamica non è ancora chiara, ma la donna sarebbe precipitata dal primo piano del suo appartamento situato nella frazione di Falciano, non lontano dalla strada che porta al cantiere del Policlinico e quindi l’area di Tredici.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. Al momento dell’arrivo dei soccorsi, la 60enne era cosciente, seppur dolorante per la violenta caduta. Necessaria quindi la corsa in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.