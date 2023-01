PAURA FUORI SCUOLA. Bimbo di dieci anni investito da un’auto in corsa

Un’ambulanza lo ha trasportato al pronto soccorso di Caserta

SANTA MARIA CAPUA VETERE – È finito al pronto soccorso di Caserta il bimbo di 10 anni investito da un auto in transito fuori la scuola Raffaele Uccella di Santa Maria Capua Vetere. L’incidente avvenuto intorno alle 13 di oggi, in via Lussemburgo.

È stato colpito di lato e scaraventato a terra per diversi metri. Il conducente del veicolo si è fermato e prestato soccorso al bambino, allertando il 118.

Il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale civile di Caserta.