PAURA IN STRADA. Operaio cade dal tetto di una casa

MACERATA CAMPANIA – Pericoloso incidente in un cantiere di un’abitazione a Macerata Campania, in via Trieste.

Un operaio, mentre stava lavorando al tetto di un’abitazione, è caduta da un’altezza di diversi metri, sbattendo al suolo.

Nonostante il volo dal tetto, la vittima dell’incidente è riuscito a ridurre al minimo le sue ferite, non riportando conseguenze gravi dall’impatto. Infatti, l’uomo è riuscito ad attutire la caduta durante il volo.