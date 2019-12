CASAPESENNA – Investito mentre passeggiava in bici in via Petrillo a Casapesenna. E’ ciò che è accaduto nel pomeriggio ad un ragazzino di 14 anni preso in pieno da un’auto che non è riuscita ad evitare l’impatto. Il giovane, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato all’ospedale Moscati di Aversa dove è stato sottoposto ai controlli del caso e dimesso dopo poco.