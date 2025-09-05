Paura lungo la Casilina. Tamponamento a catena e rischio esplosione per un’auto a gas. Intervento in forze di Carabinieri, Vigili del Fuoco e due ambulanze 118

L’incidente si è verificato nelle immediate vicinanze dell’azienda di carne avicola Turino

Un incidente a catena ha avuto luogo lungo la Strada Casilina, nel tenimento di Pignataro Maggiore, coinvolgendo tre auto (di cui una vettura a gas) e un tir. L’incidente si è verificato nelle immediate vicinanze dell’azienda di carne avicola Turino, una zona molto trafficata da pendolari e operatori locali.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è stato causato da una serie di tamponamenti a catena, che hanno coinvolto tre veicoli leggeri e un camion. Uno dei veicoli coinvolti era alimentato a gas, il che ha subito suscitato timori di un’esplosione o di un incendio, rendendo necessario un intervento rapido e accurato da parte dei soccorritori.

Subito dopo l’incidente, sono intervenuti prontamente due ambulanze per prestare soccorso ai feriti.

Ad intervenire sul posto anche i Carabinieri di Pignataro, che hanno effettuato i rilievi e stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Un’altra squadra fondamentale intervenuta sono stati i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo a gas, evitando il rischio di una possibile esplosione o incendio. I vigili hanno lavorato con attenzione per spegnere eventuali perdite di gas e per garantire che la situazione non degenerasse. La loro prontezza ha permesso di evitare conseguenze ben più gravi, non solo per i coinvolti, ma per l’intera area circostante.