PAURA NEL BAR ROMA. Cliente va in crisi respiratoria mentre prende il cappuccino e poi in arresto cardiaco. Codice rosso e…

CAPUA Stava facendo colazione nel bar Roma, quando, erano circa le 7,30 di stamattina, improvvisamente, R.M., 63 anni, di Capua, ha avvertito serie difficoltà respiratorie. Sul posto è accorsa, dopo essere stata allertata dalla centrale operativa del 118, un’ambulanza demedicalizzata, che ha prestato le prime cure all’uomo disponico e cianotico. Nonostante questi gravi malesseri, il 63enne si mostrava restio a farsi trasportare in pronto soccorso. Dopo un po’, convincendosi, l’ambulanza parte, ma le condizioni del paziente si aggravano e va in arresto cardiaco. Dalla centrale viene poi allertata un’ambulanza medicalizzata con l’obiettivo di incrociare la prima ambulanza lungo la Variante Anas allo scopo di prendere in consegna il paziente. Ma, evidentemente, non c’è stato tempo e l’ambulanza demedicalizzata, partita dalla postazione di Capua, ha puntato direttamente a gran velocità verso l’ospedale di Caserta in codice rosso. Il 63enne, fortunatamente, è vivo, anche se le sue condizioni restano serie.