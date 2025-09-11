Paura al Resort La Playa: 33enne ustionato mentre cucina al barbecue

MONDRAGONE – Un uomo di 33 anni ha riportato ustioni al viso, alle braccia e al petto mentre cucinava alla griglia presso lo stabilimento balneare “Resort La Playa”, sulla Via Domiziana, a Mondragone.

L’incidente è avvenuto oggi intorno all’ora di pranzo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi sanitari che hanno prestato le prime cure. L’uomo è stato poi trasportato in ospedale per ulteriori trattamenti.