PAZZESCO. Decine di negozi nel casertano compravano quintali di cibo conservato tra l’olio motore e gomme auto: ECCO DOVE

CASERTA – I Carabinieri del NAS di Caserta hanno scoperto e chiuso un deposito alimentare abusivo situato nell’area della Piana dei Mazzoni, zona che comprende i comuni di Castel Volturno, Villa Literno, Cancello ed Arnone. L’attività, gestita in un’abitazione privata, riforniva diversi negozi e attività della zona con prodotti conservati in condizioni igieniche da incubo.

L’operazione è partita quando i militari hanno seguito un furgone sospetto, utilizzato per le consegne, che ha condotto loro direttamente al deposito abusivo. Qui hanno scoperto una situazione allarmante: il locale, fatiscente e senza autorizzazioni, fungeva sia da abitazione che da magazzino. La scena più scioccante era quella dei prodotti alimentari – uova, miele e olio – stipati insieme a pneumatici per auto, olio motore e altri materiali inquinanti, con evidente rischio di contaminazione.

Le indagini degli uomini del comandante Pasquale Gravino hanno rivelato che l’uomo denunciato riforniva regolarmente diversi esercizi commerciali dell’area della Piana dei Mazzoni, il che significa che i prodotti potenzialmente contaminati potrebbero aver raggiunto diversi punti vendita e anche le tavole dei clienti.

Al termine del blitz, i NAS hanno sequestrato l’intera scorta di merce: circa 1.600 uova, 11 kg di miele e 350 litri di olio, tutti privi di tracciabilità. L’attività, con un giro d’affari stimato di 100.000 euro, è stata immediatamente sospesa e al titolare è stata inflitta una sanzione di 12.500 euro. L’operazione conferma l’impegno dei Carabinieri per la Tutela della Salute nel garantire la sicurezza alimentare in una delle aree più importanti della provincia.