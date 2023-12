L’incidente non ha causato danni alle persone.

SAN FELICE A CANCELLO. Ha perso il controllo del tir ed ha preso in pieno due auto parcheggiate in via Polvica. E’ accaduto stamattina a San Felice a Cancello. I danni causati dall’impatto hanno mandato su tutte le furie i prorietari delle due vetture semidistrutte. Questi, infatti, hanno chiamato i carabinieri.