Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: ferito 59enne di MARCIANISE

L’incidente questa mattina lungo la provinciale 336

CAIAZZO – Incidente, questa mattina, lungo la strada provinciale 336 nei pressi del Palamaggiò. Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata finendo fuori dalla carreggiata in un terreno adiacente.

Gli automobilisti in transito nella zona hanno notato il veicolo capovolto e si sono subito fermati per prestare soccorso, riuscendo a estrarre il conducente prima dell’arrivo dei soccorritori

Il guidatore, un 59enne residente a Marcianise, ha riportato diverse contusioni per le quali è stato affidato alle cure dei medici dell’ospedale di Caserta, dove si trova ora sotto stretta osservazione