Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo: paura a MARCIANISE

24 Ottobre 2025 - 13:54


Il traffico ha subito rallentamenti temporanei per consentire le operazioni di rimozione dell’auto e la messa in sicurezza dell’area

MARCIANISE – Paura questa mattina in viale XXV Aprile, nei pressi dell’ex Big Cinema, dove intorno alle 7:35 si è verificato un incidente stradale.
Un uomo, alla guida di una utilitaria, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo ed è andato a schiantarsi contro un palo della pubblica illuminazione.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine, allertati da alcuni residenti e automobilisti di passaggio.
Fortunatamente, il conducente non ha riportato gravi conseguenze, solo un grande spavento e lievi ferite.

