Perde il controllo dello scooter e finisce contro un lampione

CASTEL VOLTURNO – Grave incidente questa mattina, intorno alle 5:30, sulla Strada Statale 7 Quater Domiziana, all’altezza dello svincolo per Destra Volturno. Un cittadino extracomunitario ha perso il controllo del suo scooter, schiantandosi contro un lampione.

L’uomo, che al momento dell’incidente non indossava il casco e viaggiava a bordo di uno scooter privo di targa, si ipotizza stesse raggiungendo i campi per iniziare la giornata lavorativa. A seguito dell’impatto, ha riportato gravi ferite ed è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza presso il pronto soccorso del Pineta Grande di Castel Volturno.