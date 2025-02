Perde la vita in un tragico incidente a soli 24 anni. Il ricordo di Salvatore non muore mai: domenica una messa in sua memoria 7 Febbraio 2025 - 10:19

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20 SAN PRISCO/CASAGIOVE – Domenica 9 febbraio, alle 18:30, presso la Chiesa di San Michele Arcangelo in Casagiove si terrà una messa in memoria di Salvatore Fusco scomparso nel febbraio del 2020 in un tragico incidente, sulla Variante Anas all’altezza dell’uscita di San Prisco, insieme al suo amico Giuseppe Mincione. A cinque anni da quella notte il suo ricordo rimane vivo nel cuore dei suoi familiari e nei tanti che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. CasertaCe si stringe al papà Pasquale, alla mamma Anna e alla sorella Rossana nel ricordo dell’amato Salvatore