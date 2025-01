Pericolo ammoniaca nell’aria, la Prefettura: “Non esiste più pericolo per la popolazione”

CASERTA – Così riferisce la Prefettura di Caserta: “In relazione all’incidente verificatosi ieri nel territorio di Gricignano di Aversa, si comunica che, nel pomeriggio di ieri e nella mattinata odierna, sono state effettuate rilevazioni da parte dei tecnici del Dipartimento Arpa Campania-Direzione di Caserta. Dagli esiti riferiti, in tre punti interni ed esterni al perimetro aziendale, è stata riscontrata la presenza di ammoniaca con valori inferiori alle soglie stabilite dalla normativa nazionale ed europea. Negli altri punti esaminati, sono stati riscontrati valori al di sotto della capacità di rilevazione degli strumenti. Pertanto, l’ASL di Caserta-Dipartimento di Prevenzione ha comunicato che, in relazione all’evento, non sussiste alcuna condizione di attuale pericolo per la popolazione”.